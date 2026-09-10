Das Programm sei nun in fünf Engagements im Bereich Single-Asset-GP-led-, Multi-Asset-GP-led- sowie LP-led-Transaktionen investiert, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die zweite Auflage verfüge ausserdem bereits über Kapitalzusagen in Höhe von rund 250 Millionen Euro von angepeilten 500 Millionen. SFP Infrastructure rechnet damit, das Ziel im Laufe des Jahres 2027 zu erreichen.