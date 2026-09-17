So soll ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen und inklusive Konsolidierungseffekten von 3 bis 6 Prozent erreicht werden, wie aus der Präsentation vom Donnerstag hervorgeht. Die adjustierte EBIT-Marge soll im Bereich von 12 bis 15 Prozent liegen. Diese Spannen gelten auch für das Jahr 2026.