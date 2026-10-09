Man werde diese Ausrichtung beibehalten und «innerhalb der bestehenden Märkte Akzente setzen», sagte er weiter. «Es werden Faktoren wie Wachstum, Kosten und Return on Equity sein, die wir dann als Ambitionsniveau publizieren». Und da werde man dann sehen: «Wir sind davon überzeugt, dass wir im Minimum den Wachstumspfad der letzten Jahre fortsetzen.»