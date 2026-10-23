Die ​ersten 45 Millionen würden in diesem Jahr fällig ‌und trieben den operativen Mittelzufluss (Free Cash-flow) entsprechend nach oben. Bisher hatte SGL einen stagnierenden ​Cash-flow ​erwartet. Der Gewinn ⁠aus dem Verkauf - abzüglich ​des Wertes der ⁠Maschinen und Anlagen - liege bei 46 ‌Millionen Dollar (41 Millionen Euro), habe aber als Sondereffekt keinen Einfluss auf ‌die Gewinnprognose.