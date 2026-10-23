Dem Graphit- und Kohlefaser-Spezialist SGL Carbon winkt aus dem Verkauf seines aufgegebenen Standorts in den USA in diesem Jahr ein Sonderertrag von umgerechnet 40 Millionen Euro.
Das Grundstück, die Gebäude sowie alle Anlagen und Maschinen der vor gut einem Jahr geschlossenen Kohlefaser-Produktion in Moses Lake seien an den Investor Refactor Moses Lake verkauft worden, teilte SGL am Freitag in Wiesbaden mit. Der Kaufpreis liege bei 70 Millionen Dollar und werde in zwei Tranchen bezahlt.
Die ersten 45 Millionen würden in diesem Jahr fällig und trieben den operativen Mittelzufluss (Free Cash-flow) entsprechend nach oben. Bisher hatte SGL einen stagnierenden Cash-flow erwartet. Der Gewinn aus dem Verkauf - abzüglich des Wertes der Maschinen und Anlagen - liege bei 46 Millionen Dollar (41 Millionen Euro), habe aber als Sondereffekt keinen Einfluss auf die Gewinnprognose.
(Reuters)