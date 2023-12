Nachdem ein vom SGV in Auftrag gegebenes externes Gutachten einer Anwaltskanzlei die Plagiatsvorwürfe gegen Schneider teilweise gestützt hatte, widerrief der SGV-Vorstand am 9. Juni die Wahl Schneiders jedoch. Das Amt als SGV-Vizepräsident durfte Schneider behalten. Schneider wurden Plagiate in 65 Fällen sowie ein geschönter Lebenslauf vorgeworfen. Zudem sollte er etwa zwei Professuren vorgetäuscht haben. Schneider wies die Vorwürfe zurück.