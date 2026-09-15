SHL hat den Betrag am Dienstag aus eigenen Mitteln beglichen, wie das Unternehmen gleichentags nach Börsenschluss mitteilte. Grundlage ist ein Gerichtsentscheid vom 14. September, der auf Antrag des Verkäufers erging. In einem früheren Urteil waren dem Verkäufer keine Zinsen zugesprochen worden.