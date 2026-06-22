Daneben stehen die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte, die Wiederbestellung der Revisionsstelle sowie mehrere Vergütungsthemen auf der Traktandenliste. Unter anderem sollen Optionen für Verwaltungsratspräsident Itamar Offer und CEO David Arnon neu bewertet sowie zusätzliche Aktienoptionen für den Konzernchef genehmigt werden.