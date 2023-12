SHL schlägt seinen Aktionären zwei neue Verwaltungsratsmitglieder vor. Ido Nouberger sowie Nir Rotenberg sollen an der nächsten Generalversammlung neu in das Aufsichtsgremium aufgenommen werden. Gleichzeitig will SHL die Höchstzahl der Verwaltungsräte von neun auf zehn Mitglieder erhöhen, wie das an der Schweizer Börse kotierte israelische Medizinaltechnikunternehmen am Donnerstag in einem Communiqué mitteilte.

28.12.2023 07:50