Zum Euro steigt der Schweizer Franken, der als sicherer Hafen für Anleger gilt, auf den höchsten Stand seit 15 ⁠Wochen. Zeitweise notierte das Währungspaar am Donnerstag unter der Marke von 92 Rappen. Zuletzt wurde ein Wert on 92,21 Rappen gemessen, ein Anstieg von 0,4 Prozent gegenüber dem Vortag.