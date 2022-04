Sieben ESG-Trends, die das Investitionsklima bestimmen

Letztendlich können - und sollten - wir zwar viel tun, um den Übergang zur Nachhaltigkeit zu beschleunigen, aber es gibt auch Grenzen. Unser Erfolg hängt von den Massnahmen anderer wichtiger Akteure wie Regierungen, politischen Entscheidungsträgern und dem Privatsektor ab. Anlagechancen existieren für diejenigen Anleger, die einen soliden und durchdachten Ansatz verfolgen, die ESG-Überlegungen in ihre Anlagepraktiken integrieren und mit Partnern an gemeinsamen Lösungen arbeiten.

Obwohl dem Klimawandel voraussichtlich die höchste Priorität eingeräumt werden wird, sind auch mehr Daten zu Natur- und Menschenrechtsrisiken zu erwarten. Die Relevanz von ESG-Faktoren und ihre Auswirkungen werden weiter diskutiert werden, wobei Konzepte wie die "zweifache Wesentlichkeit" (“double materiality”) vermutlich eine umfassendere Diskussion rechtfertigen werden. Während die Datenmenge wächst, sollte man nicht vergessen, dass Quantität keine Garantie für Qualität ist - es muss noch an der Vereinbarung globaler ESG-Berichts- und Rechnungslegungsstandards gearbeitet werden, um das Vertrauen in die offengelegten Daten zu fördern. Achten Sie in diesem Zusammenhang auf die Publikationen von Gremien wie dem International Sustainability Standards Board (ISSB).

Es ist zu erwarten, dass sich die Aufmerksamkeit auf Finanzprodukte, Unternehmen und sonstige Emittenten wie Staaten sowie auf Anbieter von ESG-Informationen richten wird. Auch wenn die Auswirkungen global sein werden, rechnen wir mit bedeutenden Veränderungen in den Schwellenländern, insbesondere in Asien, während in Europa eine weitere Beschleunigung eintreten wird.

