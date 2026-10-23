Bei dieser Prüfung geht es nach Angaben der SVP in inhaltlicher Hinsicht um die Haltung der Kandidierenden zu den politischen Kernthemen der Partei, das heisst zur bewaffneten Neutralität und zur Selbstbestimmung der Schweiz, zum EU-Vertragspaket, zur Asyl- und Migrationspolitik, zur Armee und zur inneren Sicherheit, zur Entlastung des Mittelstands und der Unternehmen und zu einer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung.