Die bestätigte Prognose impliziert eine deutliche Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr 2026. Octavian-Analystin Laura Pfeifer-Rossi veranschlagt dieses auf 9 bis 13 Prozent. Sie erachte das Szenario nun als «zunehmend abgesichert», zumal der Grossteil des für das Gesamtjahr erwarteten Beitrags aus Akquisitionen im zweiten Halbjahr verbucht werde.