Siegmund verwies auch auf ein Social-Media-Video von ihm. Darin sagte er: «Es finden auch sehr viele konstruktive Gespräche statt. Sie sind allerdings sehr kompliziert.» Man werde in den nächsten Tagen und Wochen weiter ausloten, mit wem man die meisten AfD-Positionen umsetzen und eine stabile Regierung für die nächsten fünf Jahre bilden könne. «Da rede ich eventuell von einer Fraktion oder auch von einzelnen Abgeordneten.»
Vor rund zwei Wochen errang die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit 43,8 Prozent der Stimmen das stärkste Ergebnis ihrer Geschichte. Sie verpasste allerdings die absolute Mehrheit.
Anlässlich des Wahlkampffinales vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag lud die AfD am Freitagabend nach Neubrandenburg. Dabei waren neben Siegmund auch die Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel sowie der Kandidat für das Ministerpräsidentenamt in Schwerin, Leif-Erik Holm./chh/DP/nas
(AWP)