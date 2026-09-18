Siegmund verwies auch auf ein Social-Media-Video von ihm. Darin sagte er: «Es finden auch sehr viele konstruktive Gespräche statt. Sie sind allerdings sehr kompliziert.» Man werde in den nächsten Tagen und Wochen weiter ausloten, mit wem man die meisten AfD-Positionen umsetzen und eine stabile Regierung für die nächsten fünf Jahre bilden könne. «Da rede ich eventuell von einer Fraktion oder auch von einzelnen Abgeordneten.»