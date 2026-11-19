Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund möchte sich am 8. Dezember im Landtag von Sachsen-Anhalt als Ministerpräsident zur Wahl zu stellen. «Ja, es wird jetzt eine Woche eher stattfinden», sagte er in einem bei X verbreiteten Video. Man sei deutlich schneller in den Sondierungen vorangekommen, sagte Siegmund. «Wir haben eine Planungsgrundlage, um hier fünf Jahre lang erfolgreich und vor allem stabil regieren zu können.»