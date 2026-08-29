Die Gefahr, dass eine Blase drohe, hält Busch für begrenzt. «Was wir derzeit erleben, ist die grösste Wette der Geschichte auf Technologie», sagte er in dem Interview, dass die «Welt am Sonntag» gemeinsam mit anderen europäischen Zeitungen der Leading European Newspaper Alliance (Lena) führte. «Aber es handelt sich hierbei nicht um eine Blase, die auf geliehenem Geld basiert. Ein Grossteil der Mittel stammt von Unternehmen, die einen erheblichen Cashflow erwirtschaften.»