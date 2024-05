Siemens beschäftigt in der Schweiz mehr als 5900 Mitarbeitende und verfügt hierzulande gemäss eigenen Angaben eine «starke Marktstellung in der Gebäudetechnik und Energieverteilung (Smart Infrastructure) sowie in der Industrie- und Antriebstechnik (Digital Industries und Siemens Industries Software). Eine »führende Position" wird auch in der Bahntechnik (Siemens Mobility) gehalten.