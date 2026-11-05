Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers leitet die Trennung von seinem seit längerem schwächelnden Geschäft mit der Labordiagnostik ein. So wurde eine grundsätzliche Entscheidung über die Ausgliederung des Bereichs getroffen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Healthineers hatte den Bereich schon seit Längerem zur Disposition gestellt. Das neue Unternehmen soll künftig Olyrian Diagnostics heissen und bleibe während des Übergangs Teil von Healthineers.