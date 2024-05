Der Medizintechnikkonzern habe leicht enttäuscht, notierte Analyst David Adlington von der US-Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion. Dies sieht auch Julien Dormois vom Analyshaus Jefferies so, der seinen Fokus auf die Bildgebung legt, die deutlich unter den Erwartungen abgeschnitten habe. Um die Jahresprognose erreichen zu können, müsse sich die Entwicklung in der zweiten Geschäftsjahreshälfte verbessern. Die im Dax notierte Aktie rutschte zuletzt um mehr als vier Prozent ab und bildete damit das Schlusslicht im Index.