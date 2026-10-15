Siemens ist seit mehr als 100 Jahren in Zürich-Albisrieden ansässig. Mit dem Neubau bekenne sich der Konzern langfristig zum Standort, wird Finanzchef Jörn Harde in der Mitteilung zitiert. Geplant sei ein offener Campus, der auch Raum für die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und Start-ups bieten soll.