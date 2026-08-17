In diesem Kontext gewinne der Investorentag von Ende Oktober noch mehr an Bedeutung, ergänzt Manuel Lang von der Bank Vontobel. Das Management müsse eine «klare und glaubwürdige» Erklärung für den Führungswechsel liefern sowie die strategische Roadmap und die Finanzziele bekräftigen. Die Firmenspitze müsse zeigen, dass das Transformationsprogramm trotz des Wechsels fest auf Kurs sei.