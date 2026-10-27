Die SIG-Aktie hat im laufenden Jahr (Stand Vorabend) bereits um gut 20 Prozent zugelegt und notiert weit über den historischen Tiefständen von unter 10 Franken, die vor rund einem Jahr gesehen wurden. Die aktuell rund 15 Franken sind im langfristigen Vergleich aber noch immer ein tiefer Wert. Zum Vergleich: Beim IPO im Jahr 2018 mussten für eine SIG-Aktie knapp 12 Franken hingeblättert werden, später kostete sie zeitweise mehr als 28 Franken.