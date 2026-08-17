Der Verwaltungsrat habe frühzeitig erkannt, dass sich die Anforderungen an die Führung des Unternehmens verändert hätten, erklärte ein SIG-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. «Es hat sich gezeigt, dass das Unternehmen eine andere Art von Führung braucht und der kulturelle Fit nicht gepasst hat.»