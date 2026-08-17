Der Verwaltungsrat begründete den Wechsel am Montag in einem Communiqué mit dem Bedarf an Kontinuität in der laufenden Transformation und einem hohen Umsetzungstempo. Erkens hatte den Schaffhauser Konzern bereits von August 2025 bis Ende Februar 2026 interimistisch geführt.
In der aktuellen Phase der Transformation hätten Kontinuität in der Führung und ein hohes Umsetzungstempo für SIG oberste Priorität, hiess es weiter. Erkens sei am besten geeignet, das Unternehmen in die nächste Phase zu führen. Bei der Ankündigung von Kurzzeit-CEO Keto hatte es vergangenen Herbst geheissen, dieser sei «für die Umsetzung der Richtige.»
Erkens bleibt zusätzlich Finanzchefin der SIG, bis eine Nachfolge für diese Funktion bestimmt ist.
ra/hr
(AWP)