In der aktuellen Phase der Transformation hätten Kontinuität in der Führung und ein hohes Umsetzungstempo für SIG oberste Priorität, hiess es weiter. Erkens sei am besten geeignet, das Unternehmen in die nächste Phase zu führen. Bei der Ankündigung von Kurzzeit-CEO Keto hatte es vergangenen Herbst geheissen, dieser sei «für die Umsetzung der Richtige.»