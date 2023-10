Lewin sprach in der «Samstagsrundschau» des Schweizer Radios und Fernsehens (SRF) von zehntausenden Menschen in der Schweiz, die indirekt von den Angriffen der Hamas auf die Zivilbevölkerung Israels betroffen sind. Er spüre in der jüdischen Gemeinschaft hierzulande eine gewisse Machtlosigkeit, aber auch eine grosse Wut.