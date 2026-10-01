Frühere Verurteilung

Der insolvente Signa-Gründer war erst vergangene Woche in einer anderen Causa in Innsbruck wegen «betrügerischer Krida» zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil betraf eine Schenkung in Höhe von 300'000 Euro an seine Mutter sowie eine Mietvorauszahlung von rund 360'000 Euro für eine Villa auf der Innsbrucker Hungerburg. Es ist mittlerweile rechtskräftig.