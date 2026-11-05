Zu seinem jüngsten Prozess erschien Benko mit Fussfessel. Er befindet sich in Untersuchungshaft, doch er darf sie seit Mitte Oktober in einer Privatwohnung verbringen. Weitere Ermittlungen gegen Benko rund um den Zusammenbruch der Signa-Gruppe laufen noch in Österreich und anderen Ländern, darunter auch in Deutschland.