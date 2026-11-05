Der österreichische Immobilienunternehmer René Benko ist in einem neuen Verfahren wegen schweren Betrugs verurteilt worden. Das Landesgericht Innsbruck sah es als erwiesen an, dass der Gründer der Signa-Gruppe einen Investor um fünf Millionen Euro geschädigt hatte, wie eine Sprecherin des Gerichts der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatten österreichische Medien berichtet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.