In der Signa Prime hat Benko die Signa-Anteile an bekannten Immobilien wie dem Wiener »Goldenen Quartier«, dem Kaufhaus Lamarr in der Wiener Mariahilfer Strasse oder dem Berliner KaDeWe gebündelt. Ende November wurde bereits über die Muttergesellschaft Signa Holding ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet.