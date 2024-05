Die Signa Holding, die seit November 2023 zahlungsunfähig ist, hält direkt und indirekt gut 95 Prozent an der Signa Retail. Durch die Pleite der Muttergesellschaft wurden auf Ebene der Signa Retail abgegebene Haftungszusagen abgerufen, konnten aber mangels Finanzierung durch die Gesellschafter nicht mehr bedient werden. Aktuell hält die Signa Retail Beteiligungen an diversen Detailhandels-Unternehmensgruppen. Dazu zählen gehört auch die Beteiligung an der Schweizer Luxuswarenhauskette Globus und solche an der KaDeWe-Group und der Selfridges Group.