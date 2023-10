Von Januar bis September steigerte Sika den in Lokalwährungen ausgedrückten Umsatz um 12,4 Prozent auf 8,45 Milliarden Franken. Dazu trug vor allem der im Mai gekaufte Mitbewerber MBCC aus Deutschland bei: Den Akquisitionseffekt beziffert Sika am Freitag in einem Communiqué auf 11,1 Prozent.