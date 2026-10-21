Sika übernimmt die Klebstoffsparte des japanischen Chemieunternehmens Resonac Corporation für die asiatischen Wachstumsmärkte. Die Sparte entwickelt, produziert und vertreibt Klebstoffe vor allem für Automobilkunden in Asien. Der Abschluss der Transaktion wird Mitte 2027 erwartet, wie Sika am Mittwoch bekanntgab.