Dort hält der Abschwung der Bauwirtschaft unvermindert an - sie schrumpft laut Sika nach wie vor mit zweistelligen Raten. Auf diese Entwicklung hatte das Unternehmen bereits im vergangenen Herbst mit einem Stellenabbau reagiert. Das Sparprogramm soll allein in diesem Jahr Einsparungen von 80 Millionen Franken bringen.