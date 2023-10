Das schlug sich in dem für die Monate Januar bis September ausgewiesenen Umsatz nieder, der in Lokalwährungen um 12,4 Prozent auf 8,45 Milliarden Franken stieg. Der Zuwachs ist fast vollständig auf MBCC zurückzuführen: Den Akquisitionseffekt bezifferte Sika am Freitag auf 11,1 Prozent.