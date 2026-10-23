Bereinigt um Akquisitionen wuchs Sika in den ersten neun Monaten somit um 3,5 Prozent, im dritten Quartal um 4,6 Prozent. Diese von Analysten vielbeachtete Entwicklung zeigt damit nur leicht nach unten. Im ersten Jahresviertel war Sika organisch noch um 0,2 Prozent geschrumpft, um dann im zweiten Quartal um 5,7 Prozent zu wachsen.