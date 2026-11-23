Die Unternehmen sind an der SIX Swiss Exchange, der spanischen BME oder der britischen Aquis Stock Exchange kotiert. Ihre Marktkapitalisierung liegt laut SIX zwischen 100 Millionen und 1 Milliarde in der jeweiligen Landeswährung. Vertreten sind unter anderem Firmen aus der Technologie-, Gesundheits- und Konsumgüterbranche.