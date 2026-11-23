Die Unternehmen sind an der SIX Swiss Exchange, der spanischen BME oder der britischen Aquis Stock Exchange kotiert. Ihre Marktkapitalisierung liegt laut SIX zwischen 100 Millionen und 1 Milliarde in der jeweiligen Landeswährung. Vertreten sind unter anderem Firmen aus der Technologie-, Gesundheits- und Konsumgüterbranche.
Von den 31 Indexmitgliedern sind deren 13 an der Schweizer Börse kotiert. Und zwar Ascom, Basilea, Bioversys, Centiel, Cicor, Cosmo, Elma, Infomaniak, Kuros, Molecular Partners, Newron, R&S und Santhera.
Auf die spanische BME entfallen 16 Unternehmen. An der britischen Aquis Stock Exchange sind zwei Indexmitglieder kotiert.
SIX will die teilnehmenden Firmen mit gemeinsamen Marketingaktivitäten und Investorenkontakten unterstützen. Sie erhalten zudem Vorzugskonditionen für Dienstleistungen wie Research und Marktinformationen.
Im zweiten Quartal 2027 soll die SIX European IPO Academy starten. Sie bündelt die bestehenden Angebote der drei Börsen und unterstützt Unternehmen dabei, einen Börsengang zu prüfen und vorzubereiten.
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(AWP)