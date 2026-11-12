Der Autovermieter Sixt rechnet nach einem guten Sommerquartal auch im Gesamtjahr mit mehr Umsatz als bisher. So dürfte 2026 ein Erlös von knapp 4,7 Milliarden herauskommen, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Pullach mitteilte. Bisher standen bis zu 4,6 Milliarden Euro im Plan des Managements. Das hatten Analysten bisher auch als mittlere Schätzung auf dem Zettel. Bei der Marge des Vorsteuerergebnisses bleibt das Ziel im Bereich von 10 Prozent. Für das kommende Jahr rechnet Finanzchef Franz Weinberger weiter nicht mit Rückenwind vom wirtschaftlichen Umfeld, die Flotte soll daher weiter knapp gehalten werden. Der Aktienkurs zog an.