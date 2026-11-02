Aktienkäufe vor Börsengang

Konkret wirft die Bundesanwaltschaft dem Finanzchef laut Angaben des Bundesstrafgerichts vor, zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 Aktien der damaligen BV Holding gekauft zu haben. Dabei soll er bereits vom geplanten Börsengang von Skan gewusst und dadurch einen unrechtmässigen Vermögensvorteil von rund 287'000 Franken erzielt haben.