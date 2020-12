Der Mann fuhr hinter einer Begleiterin kurz nach Mittag vom Eggenmanndli in Richtung Brüsti, wie die Urner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Er löste eine Schneebrettlawine aus, wurde mitgerissen und verschwand unter den Schneemassen. Mit einem Lawinenverschüttetensuchgerät orteten die Begleiterin und weitere Personen, die sich in der Nähe befanden, den leblosen Verschütteten rund 150 bis 200 Meter weiter unten.

(SDA)