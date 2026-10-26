Bloch-Morhange folgt damit als Finanzchef auf Nicole Leyre, welche das Unternehmen nach Erreichen der Altersgrenze verlassen wird. Bis Ende April 2027 werde Leyre ihre Funktion weiterführen, um einen geordneten Übergang zu ermöglichen. Sie war seit 2018 als Finanzchefin Mitglied der Geschäftsleitung. Der bisherige Personalchef Hans Bracher tritt Ende 2026 in den Ruhestand und seine Funktion wird mit der Finanzabteilung zusammengelegt.