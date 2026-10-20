Betroffen ist ein System, das für die Fluglotsen das Radarbild zur Überwachung des Luftverkehrs erzeugt, wie Skyguide am Dienstagnachmittag mitteilte. Der Flugbetrieb an beiden Flughäfen sei inzwischen wieder aufgenommen worden. Aufgrund der eingeschränkten Kapazität müsse allerdings mit Verspätungen gerechnet werden.