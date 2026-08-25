Dies sei wohl auf durchzogene Ergebnisse von europäischen Online-Marktplätzen wie Hemnet, Rightmove und Baltic Classifieds Group sowie auf generelle Bedenken wegen disruptiver Effekte von KI auf den Sektor zurückzuführen, schreibt die ZKB. Letztere Bedenken seien aber übertrieben. Insgesamt bestehe noch ein Kurssteigerungspotenzial von 37 Prozent.