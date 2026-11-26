Zudem verlässt Matthias Bischof, der das Geschäft mit Firmenkunden im Autobereich von SMG leitet, die Gruppe per Ende Januar 2027. Bischof wird am 1. Februar CEO von Quality1, einer Tochtergesellschaft der Allianz Suisse. Er folgt dort auf Marc Kessler, der zum 1. Januar in den Verwaltungsrat von Quality1 wechseln wird. Bischofs Nachfolge bei SMG will Acker nach seinem Amtsantritt im Januar regeln.