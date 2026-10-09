Die Sicherheitslücke wurde nach Angaben von SMG umgehend geschlossen. Ricardo informiert die betroffenen Nutzer direkt und hat die zuständigen Behörden sowie die Polizei eingeschaltet.
awp-robot/tp
(AWP)
SMG hat bei seiner Plattform Ricardo einen unautorisierten Zugriff auf persönliche Daten festgestellt. Rund 890'000 Nutzerkonten waren betroffen, wobei Namen, Adressen, Telefonnummern und bei Geschäftskunden auch Firmennamen eingesehen werden konnten. E-Mail-Adressen und Passwörter waren laut SMG nicht betroffen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.
Die Sicherheitslücke wurde nach Angaben von SMG umgehend geschlossen. Ricardo informiert die betroffenen Nutzer direkt und hat die zuständigen Behörden sowie die Polizei eingeschaltet.
awp-robot/tp
(AWP)