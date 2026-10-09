SMG hat bei seiner Plattform Ricardo einen unautorisierten Zugriff auf persönliche Daten festgestellt. Rund 890'000 Nutzerkonten waren betroffen, wobei Namen, Adressen, Telefonnummern und bei Geschäftskunden auch Firmennamen eingesehen werden konnten. E-Mail-Adressen und Passwörter waren laut SMG nicht betroffen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.