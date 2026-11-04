Mit einem breit angelegten Sieg der Demokraten in womöglich beiden Kammern wäre die Manövrierfähigkeit von US-Präsident Trump eingeschränkt, Die grosse Sorge ist, dass er dafür aussenpolitisch noch erratischere Entscheidungen treffen könnte, was auch die anhaltenden Iran-Krieg erneut ins Zentrum rückt. Hier besteht die Sorge, dass die USA zusammen mit Israel einen neuen Angriff starten könnten.