Im SMI schiessen zahlreiche der Werte um mehr als 3 Prozent nach oben, darunter die UBS-Titel mit einem Plus von 3,7 Prozent. Die Aktien der Grossbank profitieren von einem Bloomberg-Bericht über einen neuen Kompromissvorschlag im Ringen um die Eigenkapitalvorschriften. Gleichzeitig gehen auch die Spekulationen an den Märkten um einen möglichen Verkauf der UBS weiter - als Käufer genannt wird erneut Morgan Stanley.