Während die Nationalbank in den ersten drei Quartalen auf ihren Fremdwährungspositionen ein Plus von 43,3 Milliarden Franken erzielte, gab es auf dem mengenmässig unveränderten Goldbestand einen kleinen Bewertungsgewinn von 1,2 Milliarden. Auf den Frankenpositionen resultierte zudem ein minimales Plus von 0,1 Milliarden.