Ausschüttungen noch unsicher

So dürfte etwa der Oktober, also der erste Monat im vierten Quartal, weit weniger positiv gewesen sein als die Monate davor. Der Schweizer Franken hat nämlich aufgrund der politischen Unsicherheiten - darunter die Unruhen in Frankreich und die Sorgen um Staatsdefizite - zuletzt wieder deutlich zugelegt, was im bisherigen Quartalsverlauf zu deutlichen wechselkursbedingten Verlusten geführt haben dürfte.