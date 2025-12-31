Die Interventionen im dritten Quartal folgten auf die Leitzinssenkung um weitere 25 Basispunkte auf 0 Prozent in Juni. Sie fielen zwar auch in die Zeit des US-Zollhammers gegen die Schweiz. US-Präsident Donald Trump hatte der Schweiz just an ihrem Nationalfeiertag am 1. August einen Zollsatz von vorübergehend 39-Prozent auf Schweizer Exporte in die USA aufs Auge gedrückt. Die US-Zölle hatten allerdings kaum Einfluss auf den Franken-Dollar-Kurs und schwächten den Franken damals nicht merklich.