Gleichzeitig haben sich die Zinsdifferenzen zum Ausland ausgeweitet, was den Franken zusätzlich geschwächt hat. Einige Ökonomen sehen darin ein Zeichen dafür, dass die SNB weniger stark gegen eine Aufwertung des Frankens vorgehen muss und sich dadurch mehr Spielraum für Zinserhöhungen eröffnet. «Die SNB verfügt weiterhin über Devisenmarktinterventionen als Instrument, um auf den Franken und damit auf die importierte Inflation einzuwirken», sagte SNB-Chef Martin Schlegel vergangene Woche.