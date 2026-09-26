SNB-Präsident Martin Schlegel lehnt zusätzliche Instrumente für die Nationalbank zur Bekämpfung des Klimawandels ab. «Die Nationalbank hat nicht die richtigen Instrumente», sagte er in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. Wirksame Instrumente lägen richtigerweise in der Hand der Politik. Der SNB zusätzliche Aufgaben in diesem Bereich zu übertragen, lehne er «klar» ab.